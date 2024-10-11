В Симферополе пройти диспансеризацию теперь можно в торговом центре

С 11 октября в торговом центре «Меганом» (Евпаторийское шоссе, 8Б) начнут работать передвижные медицинские комплексы, где жители Симферополя могут пройти первый этап диспансеризации или профилактический медицинский осмотр.
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