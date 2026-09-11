Ex-NFLer LeShon Johnson sentenced in second dog-fighting case

Ex-NFL running back LeShon Johnson has been sentenced after being convicted of operating a large-scale business that bred and sold dogs for fighting.
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