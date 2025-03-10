Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 005 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Насмешили! Для них разориться - это значит жрать чёрную икру не столовыми, а чайными ложками, только и всего.Красивой жизни пр...
  • Вадим Кузнецов
    "Давно пора, ядрена мать Умом Россию понимать!" И.ГуберманНо финны, думаю, ...
  • Вадим Кузнецов
    Вот для таких ситуаций и придуман перцовый баллончик."Будь женщиной!":...

«Корейцы набрасываются сразу по пятьдесят»: КНДР обвинили в крахе ВСУ на Курщине

«Корейцы набрасываются сразу по пятьдесят»: КНДР обвинили в крахе ВСУ на Курщине

БлокнотРУ «Дроны и северные корейцы отбрасывают украинцев». Под таким заголовком в Международный день 8 марта респектабельное когда-то издание New York Times пытается объяснить, почему украинские позиции в Курской области РФ посыпались, а сами они в панике пытаются избежать масштабного окружения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ХА
Харченко Александр
И лично Ын повёл в штыковую
Ответить
7 час.
Николай Герасименко
После проигрыша на поле боя, хохлы начали искать себе оправдание. Спецназ Ына самая лучшая причина неудач на фронте.
Ответить
6 час.
Юрий Золотарев
5 тыщ бандеро-ГОВНА утилизировали за неделю?? Прекрасный результат!! Воздух на Планете становится всё чище!
Ответить
4 час.
наверх