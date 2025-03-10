«Корейцы набрасываются сразу по пятьдесят»: КНДР обвинили в крахе ВСУ на Курщине

БлокнотРУ «Дроны и северные корейцы отбрасывают украинцев». Под таким заголовком в Международный день 8 марта респектабельное когда-то издание New York Times пытается объяснить, почему украинские позиции в Курской области РФ посыпались, а сами они в панике пытаются избежать масштабного окружения.