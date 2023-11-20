Астрономы обнаружили остатки редкого типа звездного взрыва

Астрономы обнаружили остаток редкого типа звездного взрыва, который находится в созвездии Кассиопея. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
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