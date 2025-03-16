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ИА Регнум

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Замена американцам. Зачем поляки подкупают Эрдогана мифическим стулом в ЕС

Замена американцам. Зачем поляки подкупают Эрдогана мифическим стулом в ЕС

Прямые переговоры Дональда Трампа с Россией и идеи американского президента по условиям урегулирования конфликта вокруг Украины вызывают бурные эмоции в Старом Свете — от полного восторга в Будапеште и Братиславе и вздоха облегчения в Италии до отчаяния в Германии и яростного гнева во Франции и Великобритании.

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