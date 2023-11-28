Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Тампу-Бэй»

Передача Никиты Кучерова не спасла «Тампу-Бэй» от поражения в матче с «Колорадо» Валерия Ничушкина. В ночь на 28 ноября в Денвере (штат Колорадо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимали «Тампу-Бэй Лайтнинг».