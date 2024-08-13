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Розыск детей: ГУФССП России по Свердловской области обращается за помощью к гражданам

В рамках исполнительного производства по передаче (отобрании) несовершеннолетних детей, возбужденного против Сухарева Дениса Александровича, судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетних Сухарева Матвея Денисовича и Сухарева Макара Денисовича, родившихся 28 апреля 2017 года, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

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