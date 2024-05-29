В Астрахани развели Старый мост

Пресс-служба Приволжской железной дороги предупреждает водителей о временных неудобствах. Сегодня, с 10 до 12 часов совмещенный автожелезнодорожный мост в Астрахани, он же Старый мост, будет временно разведен.
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