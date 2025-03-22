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Джорджина о дате свадьбы с Роналду: «Зависит не от меня. Друзья постоянно шутят об этом – когда Дженнифер Лопес выпустила песню «Кольцо», они стали мне ее напевать»

Пара состоит в отношениях с 2016 года и воспитывает двоих общих детей. В 2018-м Роналду сделал Родригес предложение, но свадьбу они до сих пор не сыграли.

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