Просроченные долги по кредиткам подскочили почти на 70% за полгода

Объем просроченной задолженности по кредитным картам в I квартале достиг 3% от всех долгов по этому продукту — это почти на 70% больше, чем полгода назад, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
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