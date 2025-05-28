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Просроченные долги по кредиткам подскочили почти на 70% за полгода

Просроченные долги по кредиткам подскочили почти на 70% за полгода

Объем просроченной задолженности по кредитным картам в I квартале достиг 3% от всех долгов по этому продукту — это почти на 70% больше, чем полгода назад, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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