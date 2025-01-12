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Царьград

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Санкции США: Минэнерго Венгрии предупреждает о росте цен на энергию в Европе

Санкции США: Минэнерго Венгрии предупреждает о росте цен на энергию в Европе

Администрация США вводит новые санкции против российского энергетического сектора, что, по мнению главы МИД Венгрии, может привести к значительному увеличению цен на энергоносители в Европе и созданию экономических вызовов для региона.

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