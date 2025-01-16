Что на самом деле задумал Трамп: готовы ли США воевать с соседями?

1253 прочтения 3 дня назад Что стоит за заявлениями Трампа о присоединении Канады и Гренландии? Решится ли США на активные действия (потому что кто ей запретит?) или это просто троллинг от первых лиц государство? Надеемся, вы отошли от новогодних и готовы грузить себя новостной повесткой опять.