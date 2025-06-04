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  • Елена Шарапова
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Вопрос членства Украины в НАТО вычеркнули из декларации саммита – AFP

Вопрос членства Украины в НАТО вычеркнули из декларации саммита – AFP

Агентство AFP сообщает, что на саммите НАТО в Гааге союзники не включили пункт о членстве Украины в итоговую декларацию.

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