Спор по Эссекибо: о чем договорились в ходе встречи лидеры Гайаны и Венесуэлы

Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном споре вокруг Эссекибо. Соответствующее заявление опубликовано в блоге венесуэльского лидера Николаса Мадуро по итогам встречи с гайанским президентом Ирфааном Али 14 декабря на карибском острове Сент-Винсент.
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