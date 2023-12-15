Спор по Эссекибо: о чем договорились в ходе встречи лидеры Гайаны и Венесуэлы

Гайана и Венесуэла договорились не применять силу в территориальном споре вокруг Эссекибо. Соответствующее заявление опубликовано в блоге венесуэльского лидера Николаса Мадуро по итогам встречи с гайанским президентом Ирфааном Али 14 декабря на карибском острове Сент-Винсент.