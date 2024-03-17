Ким Чен Ын впервые приехал на мероприятие на подаренном Путиным Aurus

Ким Чен Ын впервые приехал на мероприятие на подаренном Путиным AurusВчера 1,5K прочитали Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на автомобиле Aurus, который ему подарил российский президент Владимир Путин.
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