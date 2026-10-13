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Премьер Грузии Кобахидзе анонсировал повышение пенсий не на 20, а аж на 45 лари (17 долларов)

Премьер Грузии Кобахидзе анонсировал повышение пенсий не на 20, а аж на 45 лари (17 долларов)

С 1 января пенсия для граждан Грузии младше 70 лет увеличится до 415 лари, или примерно $160. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на специальном брифинге в администрации правительства.

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