Морозов о ближайших планах: «Конец февраля-март, и я буду готов к новым вызовам»

На пресс-конференции после победы над Ньюсоном Сергей Морозов озвучил свои ближайшие планы: «Этот год был для меня тяжелым, хочу отдохнуть, побыть с семьей, съездить в паломничество на умру по святым местам Ислама.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх