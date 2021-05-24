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В аэропорту «Якутск» началась реконструкция

В аэропорту «Якутск» началась реконструкция

© РИА Новости / Андрей ШапранПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в аэропорту «Якутск», на период ремонтных работ рейсы будут выполняться в штатном режиме, сообщает пресс-служба международного аэропорта.

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