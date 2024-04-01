Кражу кабелей общей протяжённостью свыше 1,6 километра раскрыли полицейские в Алтайском крае

В Алтайском крае сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Смоленскому району в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее неоднократно судимого жителя посёлка Линевский 1998 года рождения, подозреваемого в краже кабелей общей протяжённостью свыше 1,6 километра с неохраняемой территории ремонтно-механической мастерской.