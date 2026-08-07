НАСА продлило миссию Voyager 2

Миссия автоматической межпланетной станции (АМС) Voyager 2 продлена, сообщает НАСА. «Эта операция, получившая название Big Bang, заключалась в одновременном отключении некоторых энергоемких устройств и замене их менее мощными аналогами, при этом необходимо было обеспечить достаточную температуру космического аппарата для его работы», — говорится в публикации.