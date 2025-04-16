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Челябинца, напавшего на школьника с ножом, арестовали на два месяца

Челябинца, напавшего на школьника с ножом, арестовали на два месяца

Южноуральца, обвиняемого в покушении на убийство ребенка, отправили в СИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска избрал горожанину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 15 июня.

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