Челябинца, напавшего на школьника с ножом, арестовали на два месяца

Южноуральца, обвиняемого в покушении на убийство ребенка, отправили в СИЗО. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Металлургический районный суд Челябинска избрал горожанину меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 15 июня.
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