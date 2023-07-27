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Генпрокуратура нашла зонтик: "Дождь" закрыли

Генпрокуратура нашла зонтик: "Дождь" закрыли

Ну что же, господа-товарищи, я всех поздравляю - в России официально запретили Дождь. Генпрокуратура признала ТК Дождь нежелательной организацией.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
&quot;Дождю&quot; не помеха дырявый зонтик государства,при всех запретах достаточно и YouTube....А Лаврентийпалычей с Судоплатовыми у него нет,одно ленивое ворьё.
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12 час.
степан дунов
Что то верится с трудом.
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9 час.
Геннадий Кресов
если правда,то очень гут.
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3 час.

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