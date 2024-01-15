Когда у школьников начнутся весенние каникулы 2024?

Третья четверть считается самой длинной, но не стоит расстраиваться, так как на нее выпадает несколько праздничных выходных У школьников по всей России началась самая длинная, а поэтому, как считают многие, самая сложная третья четверть.
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