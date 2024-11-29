Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Максимов
    От Запада следует оставить только географическое понятие!!!Профессор Вольф: ...
  • Геннадий Бережнов
    Что постоянно просили, то и получили! Думали США вам будут рай устраивать, тупые головы! Да то что им от вас нужно он...«Калибры» постуча...
  • Александр
    Вы не знаете понятия "сарказм"?«Калибры» постуча...

Финны берутся обеспечить ВСУ дронами уже с 2025 года. Правда, завод строят не на Украине, а в Финляндии

Финны берутся обеспечить ВСУ дронами уже с 2025 года. Правда, завод строят не на Украине, а в Финляндии

Известные своей медлительностью финны тоже вступают в разворачивающуюся в Европе гонку вооружений. Пресс-служба финской оборонно-промышленной группы Summa Defence совместно с украинцами откроет в Финляндии завод по производству БПЛА для нужд ВСУ и НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх