Президента РФ пригласили на Ямал отпраздновать День оленевода

Супруги из Пуровского района Енкся и Зоя Пяк пообщались с главой государства Владимиром Путиным. Оленеводы в пятом поколении, воспитавшие восемь детей, стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».
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