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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Президента РФ пригласили на Ямал отпраздновать День оленевода

Президента РФ пригласили на Ямал отпраздновать День оленевода

Супруги из Пуровского района Енкся и Зоя Пяк пообщались с главой государства Владимиром Путиным. Оленеводы в пятом поколении, воспитавшие восемь детей, стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

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