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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Как Голливуд продал миру культ «глупой блондинки», и Зачем из красавиц делали дурочек

Шоу-бизнес: Как Голливуд продал миру культ «глупой блондинки», и Зачем из красавиц делали дурочек

Практически все красивые женщины хотя бы раз в жизни слышали в свой адрес такую фразу: «Она слишком красива, чтобы быть умной».

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