Путин и Собянин открыли инновационную практическую площадку в «Рудневе»

Практические занятия ведут наиболее компетентные и опытные мастера-педагоги В Москве состоялось открытие инновационной площадки для практической подготовки студентов колледжей, которая разместилась в индустриальном парке «Руднево».
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