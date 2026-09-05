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Пронедра

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Старение блокирует способность сетчатки восстанавливать утраченные нейроны

Старение блокирует способность сетчатки восстанавливать утраченные нейроны

Исследование Медицинского университета штата Нью-Йорк в Апстейте показало, что возраст резко снижает способность вспомогательных клеток сетчатки превращаться в новые нейроны.

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