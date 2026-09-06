«Последние штрихи» Законопроект об овербукинге находится в завершающей стадии

Правила овербукинга на авиарейсах могут быть закреплены на законодательном уровне. Как сообщил журналистам гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, законопроект находится на финишной прямой — все ключевые позиции согласованы, осталось уточнить лишь размеры компенсаций.