«Последние штрихи» Законопроект об овербукинге находится в завершающей стадии

Правила овербукинга на авиарейсах могут быть закреплены на законодательном уровне. Как сообщил журналистам гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, законопроект находится на финишной прямой — все ключевые позиции согласованы, осталось уточнить лишь размеры компенсаций.
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