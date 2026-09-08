Во Владимирской области правоохранители задержали шестерых граждан, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области во взаимодействии с коллегами из городского Управления МВД России и сотрудниками регионального УФСБ России, при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии пресечен факт незаконной организации и проведения азартных игр.