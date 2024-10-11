Потерпевшая сторона подтвердила, что Булгаков причастен к мошенничеству

Представитель Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова в Санкт-Петербурге, которая признана потерпевшей стороной, подтвердил в суде причастность бывшего заместителя министра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова, а также его предполагаемых подельников, к мошенничеству в особо крупном размере.