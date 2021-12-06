В Кузбассе полицейские выступили экспертами на региональном мероприятии по профилактике деструктивного поведения в молодежной среде

С 29 ноября по 3 декабря 2021 года в Кемеровской области прошли интенсивы «Школа профилактики деструктивного поведения в молодежной среде».
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