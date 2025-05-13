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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи в тиктоке после победы в дерби

«Динамо» сравнило «Спартак» с человеком в костюме свиньи в тиктоке после победы в дерби

В 28-м туре Мир РПЛ «Динамо» обыграло «Спартак» в дерби (2:0). После игры в тиктоке бело-голубых выложили видео, в котором «Спартак» сравнивается с мужчиной в костюме свиньи.

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