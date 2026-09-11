Microsoft планирует утроить мощности дата-центров к 2032 году

Microsoft намерена увеличить мощности своих дата-центров до 38 ГВт к 2032 году, что превысит энергопотребление Нью-Йорка в пике.
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