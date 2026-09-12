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Царьград

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Свердловскую область 13 сентября накроют ливни, грозы и ветер до 18 м/с

Свердловскую область 13 сентября накроют ливни, грозы и ветер до 18 м/с

Свердловскую область накроет комплекс неблагоприятных погодных явлений. По прогнозам, в воскресенье, 13 сентября, жителям региона стоит готовиться к проливным дождям, грозам и сильным порывам ветра.

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