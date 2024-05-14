Эффективная балансировка

После инаугурации Владимира Путина планово меняется состав правительства РФ. Кандидатуры председателя и вице-премьеров уже утверждены, кандидатуры министров прошли обсуждение в комитетах Госдумы, поэтому уже сейчас можно делать общие выводы о характере перестановок в кабмине и стоящих перед ним задач.