Axios узнал о предупреждении Блинкена о возможной атаке на Израиль в ближайшие сутки

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвал селекторное совещание с министрами иностранных дел G7 по факту готовящейся в ближайшие сутки атаке на Израиль со стороны Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла».
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