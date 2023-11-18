«Квартет И» убрал группу «Несчастный случай» из спектакля «День радио» из-за доноса

Музыкальный журналист и по совместительству иноагент Михаил Козырев рассказал в одной из запрещённых соцсетей о том, что театр «Квартет И» был вынужден убрать из спектакля «День радио» музыкальную группу «Несчастный случай» и заменить её на группу «Бобры».