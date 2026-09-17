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Аргументы и Факты

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NBC: США могут вывести из Европы около 25 тысяч военных

NBC: США могут вывести из Европы около 25 тысяч военных

Пентагон рассматривает возможность сокращения американского военного присутствия в Европе примерно на 25 тысяч военнослужащих.

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