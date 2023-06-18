Popcaketv

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Дима Билан 8 лет скрывал сына?!

Дима Билан 8 лет скрывал сына?!

Билан — один из тех артистов, который тщательно скрывает информацию о личной жизни. Какие-только домыслы не гуляют по Сети все годы певческой карьеры артиста, Дима игнорирует их и продолжает молчать о том, что происходит за дверями его спальни.

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