Дима Билан 8 лет скрывал сына?!

Билан — один из тех артистов, который тщательно скрывает информацию о личной жизни. Какие-только домыслы не гуляют по Сети все годы певческой карьеры артиста, Дима игнорирует их и продолжает молчать о том, что происходит за дверями его спальни.
Билан — один из тех артистов, который тщательно скрывает информацию о личной жизни. Какие-только домыслы не гуляют по Сети все годы певческой карьеры артиста, Дима игнорирует их и продолжает молчать о том, что происходит за дверями его спальни.
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