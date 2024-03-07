СМИ узнали о проверках таможни из-за американских товаров

Российские таможенные органы начали массовую проверку происхождения ряда товаров, среди которых строительная техника, оборудование и рабочие инструменты, — чтобы выявить среди них продукцию американского производства.
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