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ИЗВЕСТИЯ iz

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СМИ узнали о проверках таможни из-за американских товаров

СМИ узнали о проверках таможни из-за американских товаров

Российские таможенные органы начали массовую проверку происхождения ряда товаров, среди которых строительная техника, оборудование и рабочие инструменты, — чтобы выявить среди них продукцию американского производства.

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