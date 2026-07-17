🚰 В Керчи 20 июля ограничат водоснабжение в двух районах Причина — аварийно-ремонтные работы. С 8:00 до 22:00 частично или полностью воды не будет в бывших Кировском и Ленинском районах города.
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🚰 В Керчи 20 июля ограничат водоснабжение в двух районах Причина — аварийно-ремонтные работы. С 8:00 до 22:00 частично или полностью воды не будет в бывших Кировском и Ленинском районах города.