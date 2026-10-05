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Мировое обозрение

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Овечкин объявил о запуске собственного бренда пива в России

Овечкин объявил о запуске собственного бренда пива в России

Главное в тезисах: Запуск бренда: Александр Овечкин в 2026 году выводит на российский рынок пивной бренд OVI, производством займутся «Пивоварни Бочкарев».

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