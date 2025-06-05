США запретили въезд гражданам 12 стран

США запретили въезд гражданам 12 государств. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. Въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.
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