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США запретили въезд гражданам 12 стран

США запретили въезд гражданам 12 стран

США запретили въезд гражданам 12 государств. Соответствующий указ подписал президент Дональд Трамп. Въезд в США запрещен гражданам Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

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