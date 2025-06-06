Суд изберет меру пресечения Аллаярову и начальнику угрозыска Карпову

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступили два ходатайства следствия об избрании меры пресечения редактору URA RU Денису Аллаярову и начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову.
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