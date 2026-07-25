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Живая Кубань

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Возвращение с орбиты: экипаж «Союза МС-28» готовится к посадке в Казахстане

Возвращение с орбиты: экипаж «Союза МС-28» готовится к посадке в Казахстане

Возвращение с орбиты: экипаж «Союза МС-28» готовится к посадке в КазахстанеПосле продолжительной экспедиции на Международной космической станции экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» готовится к возвращению на Землю.

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