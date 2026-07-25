Возвращение с орбиты: экипаж «Союза МС-28» готовится к посадке в Казахстане

Возвращение с орбиты: экипаж «Союза МС-28» готовится к посадке в КазахстанеПосле продолжительной экспедиции на Международной космической станции экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28» готовится к возвращению на Землю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии