В МИД РФ заявили, что AUKUS создает угрозу договоренностям по ядерному оружию

ООН, 7 октября. /ТАСС/. Оборонный союз США, Великобритании и Австралии (AUKUS) создает угрозу режиму ядерного нераспространения и может привести к появлению ядерной инфраструктуры в Австралии.
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