В Тюмени машины стоят в многочасовых очередях за бензином, цены на АЗС взлетели до 175 рублей

В Тюмени автолюбители столкнулись с дефицитом топлива и резким ростом цен на бензин. На частных заправках стоимость 95-го бензина достигла 175 рублей за литр, 92-го — 155 рублей, дизельного топлива — 160 рублей.
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