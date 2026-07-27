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В Тюмени машины стоят в многочасовых очередях за бензином, цены на АЗС взлетели до 175 рублей

В Тюмени машины стоят в многочасовых очередях за бензином, цены на АЗС взлетели до 175 рублей

В Тюмени автолюбители столкнулись с дефицитом топлива и резким ростом цен на бензин. На частных заправках стоимость 95-го бензина достигла 175 рублей за литр, 92-го — 155 рублей, дизельного топлива — 160 рублей.

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