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Вечерний Новосибирск

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Защитник из «Авангарда» Даниил Чайка перешел играть за ХК «Сибирь»

Защитник из «Авангарда» Даниил Чайка перешел играть за ХК «Сибирь»

Даниил Чайка родился в Москве, является выпускником СДЮШОР ЦСКА имени Валерия Харламова. В 2017 году переехал в Канаду, где выступал за юниорские команды.

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