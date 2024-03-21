Кого рассматривает Путин как партнера для мира на Украине?

Александр Макеев

Наилучший вариант для Украины, после победы России в СВО, - несколько лет пробыть отельными территориальными образованиями в границах некоторых областей в статусе протекторатов России. Под управлением генерал-губернаторов, которых назначит российская власть. Одесская. Николаевская, Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Черниговские области должны, через одобрение референдумов граждан этих областей, по отдельности войти в состав Российской Федерации. Киев и Киевская область должны пройти тотальную очистку от нацистов и лет пять просуществовать как подмандатные территории России. Все области Украины должны отказаться от правопреемственности бывшей Украины. Отказаться от всех долгов странам нацистского Запада, но не отказываться ни от ответственности по каждому из денежных и моральных долгов Российской Федерации. Этим вечным обязательством перед Россией удерживать все области бывшей Украины от попыток выхода из состава Российской Федерации. Россия в свою очередь не берёт на себя ответственности за долги бывшей Украины странам нацистского Запада, включая Японию. Более того, страны нацистского Запада обязаны сами выплачивать полной мерой все их долги перед Российской Федерацией. Начиная с периода военных интервенций после Октябрьского государственного переворота 1917 года и Второй Мировой Воны, когда Германия и почти все страны Европы совершали преступления геноцида на территории СССР! 😇 В совокупности, в денежном выражении это не меньше 200 триллионов долларов/евро по эквиваленту их покупательной способности на 1 января 1990 года! 😎